Тим о матче с Хуркачем: «Я уступаю ему 0:3. Уже два года он один из лучших в мире – особенно в залах»

прокомментировал матч против , который предстоит ему в четвертьфинале в Антверпене.

«Я уступаю ему 0:3. Уже два года он один из лучших в мире – особенно в залах. Невероятная подача.

Мы играли три-четыре недели назад в Меце, и он довольно легко победил. Надеюсь, в этот раз у меня получится навязать борьбу и сделать еще один шаг вперед».

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