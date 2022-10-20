Тренер Тима по физподготовке: «К Австралии он будет на новом уровне. Он будет еще сильнее и быстрее, чем раньше»

Тренер Доминика Тима по физподготовке рассказал о работе с экс-третьей ракеткой мира. Джез Грин считает, что австриец близок к пику формы.

«Думаю, скоро мы увидим настоящего, полноценного Доминика Тима. Сейчас ему нужны 25 матчей высокого уровня, чтобы вернуться на вершину. И я думаю, что он к этому готов.

Я всегда работаю с прицелом на три месяца в будущее, потому что мне нужно планировать, что требуется организму. Поэтому я уже в полглаза смотрю на Австралию. Но с учетом той работы, которую он проделал в последние 3-6 месяцев, он был готов уже к .

Он свеж, он готов, он в хорошей форме, у него ничего не болит. В ноябре и декабре у нас будет еще один тренировочный сбор, и я думаю, что к он будет на новом уровне. Он будет еще сильнее и быстрее, чем раньше.

Мы много работали, чтобы он стал более взрывным. Думаю, он будет выглядеть не так, как раньше. Не будет ничего драматичного, но люди скажут: «Ого, он выглядит мощно». Все уже замечают, как меняется его тело».

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