Фучович впервые за 5 лет выпадет из топ-100

91-я ракетка мира выбыл в первом круге турнира в Неаполе. Он проиграл Чжичжэню Чжану (4:6, 6:7), не реализовав во второй партии .

30-летний венгр выпадет из топ-100 впервые с 30 октября 2017 года, когда поднялся с 100-го места на 84-е. Его лучший рейтинг – №31 в марте 2019-го.

В нынешнем сезоне у Фучовича 21 победа и 24 поражения. В сентябре он впервые за год одержал три победы подряд.

Также Фучович жаловался, что не мог защитить прошлогодний четвертьфинал «Уимблдона», так как на турнире не разыгрывались очки.

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