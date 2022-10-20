158-я ракетка мира об оскорблениях в соцсетях: «Печально, что люди опускаются до такого уровня просто из-за проигранной ставки»

158-я ракетка мира Присцилла Хон высказалась о ненависти в соцсетях.

«Только что говорила с журналистами о хейте, который теннисисты получают каждую неделю. Думаю, что скажу за большинство из нас: мы привыкли, но это не делает нормальным само явление. Печально, что люди опускаются до такого уровня просто из-за проигранной ставки на теннисный матч», – твитнула австралийка и приложила скриншоты сообщений с оскорблениями.

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