Гасанова снялась с турнира, на котором в паре должна была играть против сестер Ястремских

Теги WTA Даяна Ястремская Анастасия Гасанова Теннис

Россиянка Анастасия Гасанова снялась с турнира во французском Руане. Причиной называется травма.

В одиночной сетке ее заменит Эрика Андреева. В паре она вместе с Анастасией Комардиной должна была играть против Даяны и Иванны Ястремских, но украинки теперь пройдут во второй раунд без борьбы.

Несколько дней назад Гасанова выложила серию постов о конфликте на Украине. После них Даяна Ястремская сказала, что ее нужно отстранить от тура.

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