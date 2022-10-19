Гасанова снялась с турнира, на котором в паре должна была играть против сестер Ястремских

Россиянка Анастасия Гасанова снялась с турнира во французском Руане. Причиной называется травма.

В одиночной сетке ее заменит . В паре она вместе с Анастасией Комардиной должна была играть против Даяны и Иванны Ястремских, но украинки теперь пройдут во второй раунд без борьбы.

Несколько дней назад Гасанова выложила серию постов о конфликте на Украине. После них сказала, что ее нужно отстранить от тура.

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