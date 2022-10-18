Оже-Альяссим о титуле во Флоренции: «Я считался фаворитом во всех своих матчах. Всегда сложно быть в таком положении»

10-я ракетка мира поделился планами на ближайшие недели. Сейчас он занимает седьмое место в гонке на итоговый.

«Сейчас я планирую играть каждую неделю: в Антверпене, Базеле и Париже, – потому что еще остались турниры и гонка очень напряженная.

Такие игроки, как Тэйлор [Фриц], Андрей [Рублев] и многие другие сейчас упорно борются за квалификацию, поэтому я постараюсь обеспечить себе лучшие шансы на Турин».

Также канадец высказался о втором в карьере титуле , который взял во Флоренции. В финале он обыграл Джеффри Джона Вульфа (6:4, 6:4).

«Конечно, стараешься выиграть финал, поэтому я был готов отдать все силы. Во втором сете было несколько очень сложных розыгрышей, было тяжело физически. Но ты продолжаешь давить, стараешься поддерживать высокий уровень.

Но нет никакого волшебства. Иногда ты выигрываешь, иногда проигрываешь, но, конечно, я очень рад, потому что приехал первым сеяным. Я считался фаворитом во всех своих матчах. Всегда сложно быть в таком положении, поэтому то, что я убедительно выиграл свои четыре матча, придает мне уверенности».

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