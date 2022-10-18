Рублев о том, будет ли следить за матчами соперников по гонке: «Нет, поскольку теннис сейчас практически не смотрю. В конце концов, повлиять на их игру я никак не могу»

Чемпион Хихона Андрей Рублев объяснил, почему после титула не поехал на турнир в Неаполе.

– С Неаполя я снялся в первую очередь для того, чтобы отдохнуть перед последними и очень важными турнирами этого года. Что касается очков, то я не очень за этим слежу, но понимаю, что в плане Турина мне еще ничего не гарантировано. Для меня все будет решаться в Вене и Париже.

– Насколько внимательно на этой неделе будете следите за выступлениями своих прямых конкурентов по туринской гонке – и в Антверпене?

– Следить за ними я не буду, поскольку теннис сейчас практически не смотрю. Хочется немного отдохнуть, подготовиться и настроиться к своим следующим турнирам. В конце концов, повлиять на игру других я никак не могу. К тому же сам достаточно хорошо сыграл в Астане, в Хихоне, так что на этой неделе меня точно никто не опередит, а дальше уже посмотрим.

– Режим тренировок в ближайшие дни будет обычным или щадящим? И где планируете встретить в четверг свое 25-летие – в Барселоне, где у вас тренировочная база, или в Вене?

– На этой неделе тренироваться планирую как обычно. На щадящий режим перейду уже в Вене. А день рождения, вполне возможно, придется отмечать в самолете, поскольку, не исключено, что именно в пятницу я полечу на турнир. Хотя никакого грандиозного праздника вроде не намечается.

– Два года назад через две недели после победы в Санкт-Петербурге вы выиграли титул в Вене. Есть мысль, что можно сейчас сделать то же самое?

– Совершенно нет. То, что было два года назад, давно позади, и ощущения сейчас иные. В Вене передо мной стоит одна задача – стараться выиграть каждый матч. А уж как сложится – посмотрим. Если я смогу выиграть этот турнир, будет здорово. Если не смогу, но все-таки попаду в Турин – тоже супер. Ну а если не произойдет ни того ни другого, значит, так тому и быть – не заслужил. Одно могу точно сказать: турнирам в Вене и Париже я отдамся по максимуму, – сказал Рублев в интервью «Коммерсанту».

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