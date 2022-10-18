Бенчич о победе над Фернандес: «Рада, что сделала выводы из прошлого поражения»

14-я ракетка мира прокомментировала первую за три матча победу над . Она обыграла канадку в первом круге в Гвадалахаре (7:5, 6:7, 6:3).

«Я думаю, любой матч с Лейлой будет очень упорным. Она играет очень хорошо, и в матчах против нее трудно найти ритм. Я рада, что сделала выводы из прошлого поражения (5:7, 6:3, 5:7 на «Ролан Гаррос» – Sports.ru).

У меня был хороший план на игру, но было трудно его воплотить в таких условиях. Я рада, что прошла первый круг. Выигрывать красиво необязательно».

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