Шамиль Тарпищев: «У Медведева несерьезная травма. К «Мастерсу» в Париже он должен быть в оптимальной форме»

Шамиль Тарпищев оценил шансы Андрея Рублева попасть на итоговый турнир ATP. Накануне россиянин взял титул в испанском Хихоне.

«Подача играет важную роль в игре Рублева, особенно вторая. Он играет мощно, а когда держит вторую подачу – увеличивается стабильность. Он молодец, что прибавляет в конце сезона, а сумеет ли пробиться на итоговый турнир – уверен, многое будет зависеть от его выступления на «Мастерсе» в Париже. Там на кону много очков».

Также он рассказал о восстановлении Даниила Медведева после травмы, которую он получил в полуфинале турнира в Астане.

«У Медведева несерьезная травма, восстановится он быстро. К началу ноября, когда стартует «Мастерс» в Берси, он должен быть уже в оптимальной форме», – цитирует Тарпищева ТАСС.

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