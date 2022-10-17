Касаткина лайкнула твит о том, что у Блинковой столько же титулов в сезоне, сколько у Пегулы и Саккари
11-я ракетка мира Дарья Касаткина лайкнула твит на тему рейтинга и победы Анны Блинковой на турнире в Клуж-Напоке.
«У Блинковой такое же количество титулов в сезоне, как у игроков топ-5 Джессики Пегулы и Марии Саккари».
В июне Касаткина заявила, что по уровню тенниса ощущает себя теннисисткой топ-5.
У Касаткиной, оказывается, есть рекорд Гиннесса. Его принес удар, который все полюбили из-за Федерера
«Несмотря ни на что, горжусь, что я русская». Касаткина дала интервью Собчак
Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе
Комментарии