Шевченко сменил спортивное гражданство. Теперь он выступает за Казахстан

149-я ракетка мира Александр Шевченко, ранее выступавший за Россию, играет в Стокгольме под флагом Казахстана.

Накануне он второй раз за месяц обыграл Павла Котова и вышел в основную сетку. В первом круге основы он поборется с Антуаном Белье (Q).

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