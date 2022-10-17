Швентек – Векич: «Извини, что махала руками у сетки»

Ига Швентек подвела итоги выступления на турнире в Сан-Диего. В финале полька обыграла Донну Векич и взяла восьмой титул в сезоне.

«🏄‍♀️Это лучший приз/трофей, который я получала! Спасибо, Сан-Диего, за потрясающую (пасмурную😥) неделю и эту уникальную атмосферу. Мне здесь понравилось.

И поздравляю Донну с прекрасным выступлением! Извини, что махала руками у сетки».

Танцы Швентек раздражают болельщиков – и их считают помехой. Она действительно нарушает правила?

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