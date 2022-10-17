Швентек – первая после Серены в 2013-м, одержавшая 64 победы в сезоне

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Первая ракетка мира Ига Швентек обыграла Донну Векич в финале в Сан-Диего – 6:3, 3:6, 6:0.

Полька провела 16-й турнир в этом сезоне и взяла восьмой титул. Баранка в решающем сете стала 45-й в карьере Швентек. В этом году она 20 раз не отдала сопернице ни гейма в сете.

Кроме того, победа над Векич стала для Швентек 64-й в этом сезоне. Для женского тура это максимум с 2013-го, когда 78 побед одержала Серена Уильямс.

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