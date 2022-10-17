Рейтинг WTA. Блинкова вернулась в топ-100, Векич – в топ-50, Швентек увеличила отрыв от Жабер
По итогам недели чемпионка Клуж-Напоки Анна Блинкова вернулась в топ-100.
Финалистка Сан-Диего Донна Векич поднялась на 30 мест и вошла в топ-50.
На этой неделе сгорели очки за прошлогодний турнир WTA 1000 в Индиан-Уэллс. Чемпионка-2021 Паула Бадоса выпала из топ-5, финалистка Виктория Азаренко – из топ-30.
WTA Singles Rankings
Положение на 17 октября 2022
|Место
|Теннисистка (страна)
|Очки
|1 (1)
|Ига Швентек (Польша)
|10835
|2 (2)
|Онс Жабер (Тунис)
|4555
|3 (3)
|Анетт Контавейт (Эстония)
|3796
|4 (5)
|Арина Соболенко (Беларусь)
|3515
|5 (6)
|Джессика Пегула (США)
|3417
|6 (7)
|Мария Саккари (Греция)
|3346
|7 (8)
|Коко Гауфф (США)
|3082
|8 (4)
|Паула Бадоса (Испания)
|3010
|9 (9)
|Симона Халеп (Румыния)
|2960
|10 (10)
|Каролин Гарсия (Франция)
|2924
|11 (11)
|Дарья Касаткина (Россия)
|2885
|12 (12)
|Вероника Кудерметова (Россия)
|2606
|16 (19)
|Даниэль Коллинс (США)
|2297
|19 (20)
|Екатерина Александрова (Россия)
|2160
|22 (23)
|Людмила Самсонова (Россия)
|1937
|23 (17)
|Алена Остапенко (Латвия)
|1882
|37 (24)
|Виктория Азаренко (Беларусь)
|1247
|44 (48)
|Анастасия Потапова (Россия)
|1138
|47 (77)
|Донна Векич (Хорватия)
|1094
|67 (78)
|Жасмин Паолини (Италия)
|867
|73 (58)
|Анна Калинская (Россия)
|834
|79 (138)
|Анна Блинкова (Россия)
|750
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