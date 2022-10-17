Рейтинг WTA. Блинкова вернулась в топ-100, Векич – в топ-50, Швентек увеличила отрыв от Жабер

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По итогам недели чемпионка Клуж-Напоки Анна Блинкова вернулась в топ-100.

Финалистка Сан-Диего Донна Векич поднялась на 30 мест и вошла в топ-50.

На этой неделе сгорели очки за прошлогодний турнир WTA 1000 в Индиан-Уэллс. Чемпионка-2021 Паула Бадоса выпала из топ-5, финалистка Виктория Азаренко – из топ-30.

WTA Singles Rankings

Положение на 17 октября 2022

Место Теннисистка (страна) Очки
1 (1) Ига Швентек (Польша) 10835
2 (2) Онс Жабер (Тунис) 4555
3 (3) Анетт Контавейт (Эстония) 3796
4 (5) Арина Соболенко (Беларусь) 3515
5 (6) Джессика Пегула (США) 3417
6 (7) Мария Саккари (Греция) 3346
7 (8) Коко Гауфф (США) 3082
8 (4) Паула Бадоса (Испания) 3010
9 (9) Симона Халеп (Румыния) 2960
10 (10) Каролин Гарсия (Франция) 2924
11 (11) Дарья Касаткина (Россия) 2885
12 (12) Вероника Кудерметова (Россия) 2606
16 (19) Даниэль Коллинс (США) 2297
19 (20) Екатерина Александрова (Россия) 2160
22 (23) Людмила Самсонова (Россия) 1937
23 (17) Алена Остапенко (Латвия) 1882
37 (24) Виктория Азаренко (Беларусь) 1247
44 (48) Анастасия Потапова (Россия) 1138
47 (77) Донна Векич (Хорватия) 1094
67 (78) Жасмин Паолини (Италия) 867
73 (58) Анна Калинская (Россия)  834
79 (138) Анна Блинкова (Россия) 750

 

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