Рейтинг WTA. Блинкова вернулась в топ-100, Векич – в топ-50, Швентек увеличила отрыв от Жабер

По итогам недели чемпионка Клуж-Напоки Анна Блинкова вернулась в топ-100.

Финалистка Сан-Диего Донна Векич поднялась на 30 мест и вошла в топ-50.

На этой неделе сгорели очки за прошлогодний турнир WTA 1000 в Индиан-Уэллс. Чемпионка-2021 Паула Бадоса выпала из топ-5, финалистка Виктория Азаренко – из топ-30.

WTA Singles Rankings

Положение на 17 октября 2022

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