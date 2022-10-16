Швентек вышла в девятый финал в сезоне. Она проводит 16-й турнир
Первая ракетка мира Ига Швентек обыграла Джессику Пегулу в полуфинале в Сан-Диего – 4:6, 6:2, 6:2.
Полька проводит 16-й турнир в этом сезоне и вышла в девятый финал. На ее счету семь титулов, а единственное поражение в финале она потерпела на прошлой неделе в Остраве.
Победа над Пегулой стала для Швентек 63-й в этом сезоне. Для женского тура это максимум с 2016-го, когда 63 победы одержала Анжелик Кербер.
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