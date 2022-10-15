Швентек о полуфинале с Пегулой в Сан-Диего: «Это будет хорошая проверка моего уровня»

Ига Швентек поделилась ожиданиями от полуфинала турнира в Сан-Диего против Джессики Пегулы. Швентек сыграет с американкой четвертый раз в сезоне – три предыдущих встречи выиграла полька, не отдав ни сета.

«Джесси – одна из самых классных теннисисток в туре, с ней всегда тяжело. Наши матчи всегда очень напряженные и энергозатратные. Даже если счет разгромный, почти в каждом гейме у нас «ровно», поэтому каждое очко имеет значение.

Я очень рада, что мы сыграем друг с другом, потому что это будет хорошая проверка моего уровня».

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