Гвадалахара (WTA). Касаткина и Кудерметова начнут со второго круга, Калинская сыграет с Крейчиковой, Самсонова может выйти на Соболенко

Стала известна сетка турнира 1000 в Гвадалахаре, который пройдет на следующей неделе. Он станет последним турниром регулярного сезона WTA – после него пройдут только итоговый и финал Кубка Билли Джин Кинг.

Первые ракетки мира и в Гвадалахаре не сыграют.

(7) и (8) начнут со второго раунда. Касаткина стартует против сильнейшей в паре – Чжу Линь, а соперницей Кудерметовой станет или квалифаер.

в первом круге поборется с квалифаером, – с (9), а (16) – с .

встретится с Кайей Канепи, и победительница выйдет на (2).

Полностью сетка здесь.

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