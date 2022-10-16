Гвадалахара (WTA). Касаткина и Кудерметова начнут со второго круга, Калинская сыграет с Крейчиковой, Самсонова может выйти на Соболенко

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Стала известна сетка турнира WTA 1000 в Гвадалахаре, который пройдет на следующей неделе. Он станет последним турниром регулярного сезона WTA – после него пройдут только итоговый и финал Кубка Билли Джин Кинг.

Первые ракетки мира Ига Швентек и Онс Жабер в Гвадалахаре не сыграют.

Дарья Касаткина (7) и Вероника Кудерметова (8) начнут со второго раунда. Касаткина стартует против сильнейшей в паре Ализе Корне – Чжу Линь, а соперницей Кудерметовой станет Донна Векич или квалифаер.

Анастасия Потапова в первом круге поборется с квалифаером, Анна Калинская – с Барборой Крейчиковой (9), а Екатерина Александрова (16) – с Камилой Осорио.

Людмила Самсонова встретится с Кайей Канепи, и победительница выйдет на Арину Соболенко (2).

Полностью сетка здесь.

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