Бывшую 267-ю ракетку мира дисквалифицировали на 3 года за употребление допинга

Мексиканец Луис Патино дисквалифицирован на три года за нарушение антидопинговых правил. В июле в его пробе обнаружили метаболиты кленбутерола и станозолола. В сентябре он признался в употреблении двух запрещенных анаболических препаратов.

Комиссия ITIA приняла его объяснения и смягчила наказание. Поэтому 29-летний мексиканец получил не четыре года, а три, отсчет которых пойдет с 15 июля 2022-го. Таким образом, Патино сможет вернуться в тур 14 июля 2025 года.

Наивысший рейтинг Патино в одиночке – №267, в паре – №239. Он чемпион четырех парных турниров ITF.

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