Фриц о дебюте в топ-10: «Это огромное достижение, которое никто никогда у меня не отнимет»

Тэйлор Фриц высказался о дебюте в топ-10 рейтинга ATP. Американец стал №8 после победы на турнире ATP 500 в Токио.

«Конечно, это одна из тех целей, которую ты ставишь на всю жизнь. Это ни в коем случае не предел моих мечтаний – не хочу, чтобы люди так думали просто потому, что я праздную. Но это огромное достижение, которое никто никогда у меня не отнимет».

Также он прокомментировал то, что его мама Кэти Мэй была 10-й ракеткой мира, а папа Гай Фриц – 301-й.

«Я думал, что было бы клево стать самым высокорейтинговым в своей семье».

Фриц о завершении карьеры Барти: «Моя мама была игроком топ-10 и ушла, когда ей было 24-25. Спорт очень изматывает психологически»

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