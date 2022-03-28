Фриц о завершении карьеры Барти: «Моя мама была игроком топ-10 и ушла, когда ей было 24-25. Спорт очень изматывает психологически»

прокомментировал решение первой ракетки мира завершить карьеру в 25 лет.

«Моя мама была игроком топ-10. По-моему, она ушла, когда ей было 24 или, может, даже 25. Это такой напряженный спорт. Приходится переживать о защите очков, о рейтинге, спонсорах. Это такой стресс, особенно если вы человек, который многого от себя ждет и сильно на себя давит.

Безусловно, спорт очень изматывает психологически. Я могу понять человека, который многого добился, сделал все, что, возможно, хотел сделать, и рад закончить».

Фриц добавил, что поклонникам Барти стоит надеяться, что она, возможно, соскучится по теннису и вернется во второй раз.

Обалдеть, лучшая теннисистка мира завершила карьеру. Эшли Барти всего 25, и она уходит чемпионкой «Шлема»

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