Энди Маррей: «На прошлой неделе я довольно серьезно болел»

Экс-первая ракетка мира рассказал о состоянии перед стартом в Хихоне.

«После US Open и Кубка Лэйвера я не очень много играл. За последний месяц провел всего два одиночных матча, так что чувствую себя свежим.

На прошлой неделе я довольно серьезно болел и не смог сыграть в Астане. Но мне удалось пять дней отдохнуть, приехать сюда пораньше, чтобы привыкнуть к условиям».

В первом круге Маррей сыграет с Алехандро Давидовичем-Фокина.

«Мы несколько раз вместе тренировались. В этом году он очень хорошо играет, добился очень хороших результатов, обыграл Джоковича в Монте-Карло.

На US Open он хорошо выступил, в борьбе проиграл Берреттини. По-моему, ему нравится играть на харде, матч будет хорошим».

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