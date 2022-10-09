Джокович на предположение, что он «не смел и мечтать о 90 титулах»: «Вообще-то смел. Я всегда стремился к самым высоким вершинам»

21-кратный чемпион «Больших шлемов» прокомментировал предположение, что он «не смел и мечтать о 90 титулах». Сегодня он взял 90-й в Астане, обыграв в финале Стефаноса Циципаса (6:3, 6:4).

«Вообще-то смел (усмехается). Я всегда надеялся, что у меня будет отличная карьера. Я не знал, сколько у меня будет финалов, сколько я выиграю, но я всегда стремился к самым высоким вершинам.

Я очень рад, что на этом этапе карьеры продолжаю выступать на таком уровне: все же 35 лет – это уже не 25. С другой стороны, опыт помогает», – сказал Джокович в интервью на корте.

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