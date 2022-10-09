Бушар, работавшая на ТВ после операции на плече: «Я очень люблю соревноваться. Нужно было дать мозгу какое-то занятие, потому что я не могла сидеть на одном месте»

Бывшая пятая ракетка мира рассказала о возвращении в тур после операции на плече.

«Первой целью было играть без боли, потому что так гораздо приятнее, и постараться вернуться как можно скорее. Процесс длился дольше, чем я надеялась, но я вернулась вовремя, как раз к US Open. Теперь моя цель – играть как можно больше, и я чувствую, что прибавляю c каждым турниром, плюс настроиться на полноценный следующий год.

Я не знала, чего ждать от своего тенниса. Я набрала форму быстрее, чем ожидала, и довольна своими ударами и игрой, но первые пару матчей я чувствовала себя не в своей тарелке, потому что они сильно отличаются от тренировок. Даже если я хорошо играла на тренировке, это не отражалось в матчах. Теперь, когда я отыграла больше матчей, я вижу, что мой теннис возвращается. Меня разочаровал матч против Белинды [Бенчич в Остраве], в котором я должны была победить. Но он показал, что я могу играть с лучшими в мире.

Я очень люблю соревноваться, и было странно лишиться этого адреналина, просто жить спокойной жизнью. Я привыкла к взлетам и падениям в нашем сумасшедшем спорте, поэтому работа на Tennis Channel и на канадском телевидении дали мне этот адреналин, заменили эмоции, которые я испытываю во время игры. Благодаря этому мне нужно было готовиться, будто я играю матч, у меня были четкие цели, помимо реабилитации. Мне нужно было дать мозгу какую-то работу, потому что я не могла сидеть на одном месте».

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