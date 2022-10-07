Медведев прокомментировал то, что на трибунах в Астане был российский флаг

прокомментировал то, что на его матче в Астане были люди с российским флагом. Сейчас российские игроки выступают без флага, и он отсутствует на аренах турниров.

«Если честно, я его не видел. Но в принципе здесь поддержка классная. Чувствую себя здесь реально как дома.

Не так много турниров, куда ты приезжаешь и сразу чувствуешь, что тебя поддерживают. А в Казахстане это именно так. Чувствуешь, что тебе помогают, атмосфера классная».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе