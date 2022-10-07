Медведев четвертый раз в карьере выиграл 40 матчей за сезон и теперь сыграет с Джоковичем

Четвертая ракетка мира разгромил в четвертьфинале турнира в Астане – 6:1, 6:1. Медведев шестой раз встретился с испанцем и выиграл четвертый раз.

Для россиянина это 40-я победа в сезоне. Он четвертый раз в карьере выиграл 40 матчей за сезон. Ранее ему это удавалось в 2018-м (43), 2019-м (59) и 2021-м (63).

За место в финале в Астане Медведев поборется с , в личных встречах с которым счет 4:6.

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