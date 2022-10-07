Хачанов потерпел 20-е поражение от топ-10 подряд

Теги Новак Джокович ATP Роберто Баутиста-Агут Карен Хачанов Даниил Медведев Astana Open 2022 Теннис

18-я ракетка мира Карен Хачанов в четвертьфинале турнира в Астане проиграл седьмому номеру рейтинга Новаку Джоковичу

Для Хачанова это 20-е поражение от игрока топ-10 подряд. Последнюю победу такого уровня он одержал летом 2019-го.

Всего баланс Хачанова против топ-10 теперь составляет 10:38.

Джокович, в свою очередь выиграл седьмой матч подряд и вышел в шестой полуфинал в сезоне. 

Дальше серб сыграет с Даниилом Медведевым или Роберто Баутиста-Агутом

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