Хачанов потерпел 20-е поражение от топ-10 подряд
18-я ракетка мира Карен Хачанов в четвертьфинале турнира в Астане проиграл седьмому номеру рейтинга Новаку Джоковичу.
Для Хачанова это 20-е поражение от игрока топ-10 подряд. Последнюю победу такого уровня он одержал летом 2019-го.
Всего баланс Хачанова против топ-10 теперь составляет 10:38.
Джокович, в свою очередь выиграл седьмой матч подряд и вышел в шестой полуфинал в сезоне.
Дальше серб сыграет с Даниилом Медведевым или Роберто Баутиста-Агутом.
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