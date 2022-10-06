Медведев о том, что его сломил финал Australian Open: «Это вполне может быть правдой – а может и неправдой. Я не знаю»

прокомментировал мнение, что его сломил финал , проигранный Рафаэлю Надалю с 2:0 по сетам. Существует версия, что именно из-за этого поражения Медведев в этом году показывал не такие результаты, как в прошлых сезонах.

«Тут никогда не известно. Это вполне может быть правдой – а может и неправдой. Я не знаю.

Естественно, наверное, первые турниры... Нет, только Акапулько. В Индиан-Уэллс и Майами я не сыграл круто, но уже был на другой волне. А вот турнир в Акапулько было тяжело играть после финала Австралии.

Никогда не известно. У меня еще была операция по удалению паховой грыжи. Могла ли она тоже иметь какие-то свои последствия? Может, да, а может – нет.

Со своей стороны я стараюсь делать все возможное. Финал Австралии уже забыт. Да, обидно, хотелось выиграть, но изменить я это уже не могу, поэтому остается только в следующий раз попробовать сделать лучше.

Не знаю, имело ли это влияние. Но даже если да, то надеюсь, что сумею это преодолеть».

Что случилось с Даниилом Медведевым? Почему он больше не лидер тенниса ни по игре, ни по рейтингу?

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