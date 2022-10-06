Даниил Медведев: «Хочется верить, что слава и богатство меня не изменили, но, наверное, в моем окружении кто-нибудь скажет, что я стал немного другим»

Четвертая ракетка мира сравнил себя нынешнего и 20-летнего.

«На корте я точно был куда безумнее. Многие в это не верят. Я хотел побеждать, хотел подняться в рейтинге. В жизни я был довольно спокойным – и до сих пор таким остаюсь.

Мне хочется верить, что слава и богатство меня не изменили, но, наверное, в моем окружении кто-нибудь скажет, что я стал немного другим. При этом я стараюсь оставаться верным себе, что для других может быть тяжело. В жизни всегда кому-то нравится то, что ты делаешь, а кому-то – нет».

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