Рублев о критике, что его игре не хватает разнообразия: «Легко судить со стороны. Можно про любого так сказать. Про того же Джоковича, Медведева, Изнера»

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Девятая ракетка мира Андрей Рублев в интервью Sports.ru прокомментировал критику в адрес его игры.

– Многие эксперты и болельщики говорят: «Рублеву нужен план Б, Рублеву нужно разнообразие, какие-то варианты». Как ты к этому относишься?

– Да хорошо. Просто легко судить со стороны. Можно про любого так сказать. Про того же Джоковича – что ему во многих матчах не хватает агрессивной игры. Про Даню – то же самое, иногда слишком пассивен, не хватает агрессивного удара справа и выхода к сетке. Про Изнера – только подает, с задней линии не может двигаться.

Легко найти ошибки, что улучшить. Но у каждого своя игра. В любом случае, как бы человек ни прибавлял и ни работал, тот же Даня никогда не будет играть справа так, чтобы растаскивать игроков вправо-влево.

Точно так же я никогда не буду играть слева низко над сеткой по 60 ударов – как бы я ни тренировал и ни улучшал удар слева. Я в любом случае буду стараться забежать под форхенд. Потому что это моя сильная сторона.

У каждого она своя. И даже улучшая все другие элементы, в любом случае будет казаться, что другое не так улучшается. Если взять мой удар слева три года назад и сейчас, то это небо и земля. Но поскольку я так же прибавляю справа, то кажется, что я играю так же, как пять лет назад. Точно так же с ногами. Я сейчас намного чаще достаю сложные мячи, в сложных ситуациях делаю какие-то обводки.

Бывают матчи, когда меня зажимает, я не могу ударить. И я стал больше выигрывать, просто удерживая мяч. Но это не видно, потому что ты стоишь в топ-10 и вроде как обязан обыгрывать 60-х. Поэтому люди иногда не замечают, что я побеждаю в таких матчах, играя ужасно, еле держа мяч.

И выигрываю как раз за счет плана Б, чего раньше бы не случалось. Но они говорят: «Он вообще не в форме, еле прошел какого-то 60-го».

Со стороны легко про каждого сказать.

– Топ-3 элементов, которые ты хотел бы улучшить?

– Вторую подачу – подавать ее еще сильнее. Выходы к сетке – сто процентов. И еще лучше передвижение по корту.

Любой теннисист про себя это знает. Просто такие вещи очень тяжело улучшить. Это очень долгий процесс. Нельзя за три недели начать нереально играть с лета. Это ежедневная работа, и с годами ты видишь результат.

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