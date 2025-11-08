Синнер о борьбе за первую строчку рейтинга по итогам года: «Если Алькарас сыграет идеально, шансов нет»

Синнер считает, что судьба первой строчки рейтинга зависит от Алькараса.

Янник Синнер высказался о борьбе за первую строчку рейтинга по итогам года.

– Какие эмоции вы испытываете, будучи №1? Отразилась ли на вас борьба за первое место в последние недели?

– После раннего вылета Карлоса в Париже возникли разные варианты развития событий. Конечно, я за ними слежу, но понимаю: если он проведет отличный турнир, у меня все равно не будет шансов, как бы я сам ни сыграл.

Но скажу честно – больше всего я вспоминаю чувства, которые испытал в прошлом году, когда поднимал трофей [итогового]. Хотелось бы повторить это снова, независимо от того, какое место я займу.

В теннисе самое важное – оставаться максимально свободным внутренне. Именно это и помогает показывать лучшую игру, – сказал Синнер на пресс-конференции.