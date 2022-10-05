Джокович об участии в Australian Open: «Если снимут запрет на въезд, я смогу подать на визу»

Теги Новак Джокович Australian Open ATP Теннис

Новак Джокович ответил на вопрос, сможет ли сыграть на Australian Open. В этом году его депортировали из Австралии, что привело к запрету на въезд в страну на три года.

Однако после этого в Австралии сменилась власть, и новый премьер-министр говорил, что серб сможет выступить.

«Я до сих пор жду новостей о том, что с меня сняли запрет на въезд на три года, который наложили из-за обстоятельств, имевших место в начале сезона. Когда его снимут, мне нужно будет подать на визу. Это процесс из двух этапов.

Если снимут запрет, я смогу подать на визу. Надеюсь, это получится. Я хочу приехать и сыграть. Но как выйдет, так и выйдет. Я приму любое решение».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные