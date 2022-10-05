№144 Паркс в матче с Плишковой одержала первую победу над топ-20

№144 в мире Алисия Паркс в первом круге в Остраве обыграла экс-первую ракетку мира – 6:0, 7:6.

Для 21-летней Паркс это первая в карьере победа над соперницей из топ-20 (Плишкова сейчас занимает 19-е место). Ранее американка провела один матч против теннисисток такого уровня – в этом году в Берлине проиграла .

В целом для Паркс это всего четвертая победа уровня и первая – на харде.

Плишкова, в свою очередь, четвертый раз в сезоне проиграла сопернице, не входящей в топ-100.

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