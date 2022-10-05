«Расследование продолжается». ATP – об обвинениях в домашнем насилии в адрес Зверева

ATP прокомментировала ход расследования обвинений в домашнем насилии, которые против Александра Зверева выдвинула его бывшая девушка Ольга Шарыпова.
Шарыпова впервые заявила о домашнем насилии со стороны Зверева два года назад, а расследование ATP запустила год назад.
«Расследование, проводимое третьей стороной, продолжается. ATP предоставит информацию, когда она будет доступна», – говорится в заявлении Ассоциации.
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