«Расследование продолжается». ATP – об обвинениях в домашнем насилии в адрес Зверева

прокомментировала ход расследования обвинений в домашнем насилии, которые против выдвинула его бывшая девушка Ольга Шарыпова.

Шарыпова впервые заявила о домашнем насилии со стороны Зверева два года назад, а расследование ATP запустила год назад.

«Расследование, проводимое третьей стороной, продолжается. ATP предоставит информацию, когда она будет доступна», – говорится в заявлении Ассоциации.

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