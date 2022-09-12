Зверев не сыграет на Кубке Дэвиса из-за новой травмы

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Александр Зверев не сможет помочь сборной Германии на групповом этапе Кубка Дэвиса. На пресс-конференции он сообщил, что «пропустит несколько недель или месяцев из-за накопившейся жидкости в костях».

По его словам, вчера на тренировке он почувствовал боль, которая не позволит ему на этой неделе вернуться на корт.

Кубок Дэвиса должен был стать для Зверева первым турниром после июньской операции на голеностопе. Он травмировал ногу в полуфинале «Ролан Гаррос» против Рафаэля Надаля.

Вместо Зверева за сборную сыграет Янник Ганфманн. Его вызвали с «Челленджера» в Щецине.

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