Медведев о Кубке Лэйвера: «Я не уверен, что мне бы дали визу в Англию. Проблем было бы много со всех сторон, я просто решил их никому не доставлять»

Четвертая ракетка мира объяснил, почему в этом году не принимал участие в Кубке Лэйвера.

Трое из шести участников команды по правилам набираются по рейтингу, опубликованному в понедельник после . Медведев тогда был №2.

«На самом деле, тяжело сказать, потому что на тот момент Астана была на неделе Кубка Лэйвера. У меня визы в Англию нет, я не уверен, что мне бы ее дали. Соответственно, я не хотел ни сам какие-то проблемы создавать, ни чтобы мне их создавали, поэтому просто согласился играть этот турнир, когда он еще был 250, [потом] он стал 500.

По рейтингу они обязаны меня были [пригласить], если бы я захотел играть, я бы обязан был играть. Другой вопрос: а если у меня нет визы, что им делать? Поэтому проблем было бы много со всех сторон, я просто решил не доставлять никому этих проблем».

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