Рублев о россиянах на Кубке Лэйвера: «Из английского правительства намекнули, что, наверное, не получится»

Российский №2 Андрей Рублев, на этой неделе выступающий в Астане, ответил на вопрос, приглашали ли его в этом году сыграть на Кубке Лэйвера в Лондоне – как в прошлом в Бостоне.
«Мне – нет, знаю, что Дане – да. Но там же английское правительство, и они намекнули, что, наверное, не получится», – цитирует девятую ракетку мира телеграм-канал «Теннисология».
Напомним, ранее в этом году «Уимблдон» не допустил до участия игроков из России, руководствуясь в том числе указаниями в отношении спортивных мероприятий, полученными от британского правительства.
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