Швентек о том, что Кубок БДК начнется на следующий день после итогового: «Раздражает, что WTA и ITF не сотрудничают, чтобы облегчить нам жизнь»

Первая ракетка мира ответила, будет ли участвовать в финале Кубка Билли Джин Кинг. Командный турнир начнется в Глазго на следующий день после окончания итогового турнира в Техасе.

«Мы примем решение на следующей неделе. Мы с командой все еще оцениваем плюсы и минусы. Признаю, что это большая нагрузка, и я недовольна. Раздражает, что WTA и не сотрудничают, чтобы облегчить нам жизнь. По мере возможностей я дам понять, что я недовольна. Поскольку в своем нынешнем положении я могу оказать какое-то влияние, возможно, в следующем году это не повторится».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе