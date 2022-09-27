Швентек о том, что Кубок БДК начнется на следующий день после итогового: «Раздражает, что WTA и ITF не сотрудничают, чтобы облегчить нам жизнь»

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Первая ракетка мира Ига Швентек ответила, будет ли участвовать в финале Кубка Билли Джин Кинг. Командный турнир начнется в Глазго на следующий день после окончания итогового турнира WTA в Техасе.

«Мы примем решение на следующей неделе. Мы с командой все еще оцениваем плюсы и минусы. Признаю, что это большая нагрузка, и я недовольна. Раздражает, что WTA и ITF не сотрудничают, чтобы облегчить нам жизнь. По мере возможностей я дам понять, что я недовольна. Поскольку в своем нынешнем положении я могу оказать какое-то влияние, возможно, в следующем году это не повторится».

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