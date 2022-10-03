Рейтинг WTA. Контавейт вернулась в топ-3, Шериф дебютировала в топ-50

По итогам недели чемпионка Пармы Майар Шериф установила рейтинговый рекорд, дебютировав в топ-50, а финалистка Таллина Анетт Контавейт вернулась в топ-3.

WTA Singles Rankings

Положение на 3 октября 2022

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