Рейтинг WTA. Контавейт вернулась в топ-3, Шериф дебютировала в топ-50

По итогам недели чемпионка Пармы Майар Шериф установила рейтинговый рекорд, дебютировав в топ-50, а финалистка Таллина Анетт Контавейт вернулась в топ-3.
WTA Singles Rankings
Положение на 3 октября 2022
|Место
|Теннисистка (страна)
|Очки
|1 (1)
|Ига Швентек (Польша)
|10180
|2 (2)
|Онс Жабер (Тунис)
|4885
|3 (4)
|Анетт Контавейт (Эстония)
|4010
|4 (3)
|Паула Бадоса (Испания)
|3934
|5 (6)
|Арина Соболенко (Беларусь)
|3470
|6 (5)
|Джессика Пегула (США)
|3447
|7 (6)
|Мария Саккари (Греция)
|3355
|8 (8)
|Коко Гауфф (США)
|3047
|9 (9)
|Симона Халеп (Румыния)
|3025
|10 (10)
|Каролин Гарсия (Франция)
|2930
|11 (11)
|Дарья Касаткина (Россия)
|2895
|12 (13)
|Вероника Кудерметова (Россия)
|2561
|21 (21)
|Екатерина Александрова (Россия)
|1975
|22 (23)
|Людмила Самсонова (Россия)
|1937
|23 (27)
|Барбора Крейчикова (Чехия)
|1906
|49 (74)
|Майар Шериф (Египет)
|1040
|51 (48)
|Анастасия Потапова (Россия)
|1031
|58 (52)
|Анна Калинская (Россия)
|971
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