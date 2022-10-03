Рейтинг WTA. Контавейт вернулась в топ-3, Шериф дебютировала в топ-50

Теги рейтинги WTA Анетт Контавейт Майар Шериф Теннис

По итогам недели чемпионка Пармы Майар Шериф установила рейтинговый рекорд, дебютировав в топ-50, а финалистка Таллина Анетт Контавейт вернулась в топ-3.

WTA Singles Rankings

Положение на 3 октября 2022

Место Теннисистка (страна) Очки
1 (1) Ига Швентек (Польша) 10180
2 (2) Онс Жабер (Тунис) 4885
3 (4) Анетт Контавейт (Эстония) 4010
4 (3) Паула Бадоса (Испания) 3934
5 (6) Арина Соболенко (Беларусь) 3470
6 (5) Джессика Пегула (США) 3447
7 (6) Мария Саккари (Греция) 3355
8 (8) Коко Гауфф (США) 3047
9 (9) Симона Халеп (Румыния) 3025
10 (10) Каролин Гарсия (Франция) 2930
11 (11) Дарья Касаткина (Россия) 2895
12 (13) Вероника Кудерметова (Россия) 2561
21 (21) Екатерина Александрова (Россия) 1975
22 (23) Людмила Самсонова (Россия) 1937
23 (27) Барбора Крейчикова (Чехия) 1906
49 (74) Майар Шериф (Египет)  1040
51 (48) Анастасия Потапова (Россия) 1031
58 (52) Анна Калинская (Россия) 971

 

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