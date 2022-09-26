Чемпионская гонка WTA. Кудерметова стала девятой

Вероника Кудерметова стала девятой в чемпионской гонке WTA, которая определит восемь участниц итогового турнира в Техасе.
Звездочкой отмечен теннисистки, уже квалифицировавшиеся на итоговой. Курсивом выделены те, кто досрочно завершил сезон.
WTA Race Singles
Положение на 26 сентября 2022
|Место
|Теннисист (страна)
|Очки
|1 (1)
|Ига Швентек (Польша)*
|9560
|2 (2)
|Онс Жабер (Тунис)*
|4496
|3 (3)
|Джессика Пегула (США)
|3232
|4 (4)
|Коко Гауфф (США)
|2983
|5 (5)
|Каролин Гарсия (Франция)
|2896
|6 (6)
|Арина Соболенко (Беларусь)
|2871
|7 (7)
|Дарья Касаткина (Россия)
|2831
|8 (8)
|Симона Халеп (Румыния)
|2661
|9 (10)
|Вероника Кудерметова (Россия)
|2497
|10 (9)
|Мария Саккари (Греция)
|2358
|11 (11)
|Паула Бадоса (Испания)
|2264
|12 (12)
|Мэдисон Киз (США)
|2214
|13 (13)
|Белинда Бенчич (Швейцария)
|2197
|14 (16)
|Беатрис Хаддад Майя (Бразилия)
|2015
|15 (14)
|Даниэль Коллинс (США)
|1997
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