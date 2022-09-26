Чемпионская гонка WTA. Кудерметова стала девятой

Вероника Кудерметова стала девятой в чемпионской гонке WTA, которая определит восемь участниц итогового турнира в Техасе.

Звездочкой отмечен теннисистки, уже квалифицировавшиеся на итоговой. Курсивом выделены те, кто досрочно завершил сезон.

WTA Race Singles

Положение на 26 сентября 2022

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