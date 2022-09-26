Чемпионская гонка WTA. Кудерметова стала девятой

Теги рейтинги WTA Симона Халеп Мэдисон Киз Каролин Гарсия Джессика Пегула Онс Жабер Белинда Бенчич Беатрис Хаддад Майя Вероника Кудерметова Дарья Касаткина Даниэль Коллинс Паула Бадоса Мария Саккари Арина Соболенко Ига Швентек Теннис

Вероника Кудерметова стала девятой в чемпионской гонке WTA, которая определит восемь участниц итогового турнира в Техасе.

Звездочкой отмечен теннисистки, уже квалифицировавшиеся на итоговой. Курсивом выделены те, кто досрочно завершил сезон. 

WTA Race Singles

Положение на 26 сентября 2022

Место Теннисист (страна) Очки
1 (1) Ига Швентек (Польша)* 9560
2 (2) Онс Жабер (Тунис)* 4496
3 (3) Джессика Пегула (США) 3232
4 (4) Коко Гауфф (США) 2983
5 (5) Каролин Гарсия (Франция) 2896
6 (6) Арина Соболенко (Беларусь) 2871
7 (7) Дарья Касаткина (Россия) 2831
8 (8) Симона Халеп (Румыния) 2661
9 (10) Вероника Кудерметова (Россия) 2497
10 (9) Мария Саккари (Греция) 2358
11 (11) Паула Бадоса (Испания) 2264
12 (12) Мэдисон Киз (США) 2214
13 (13) Белинда Бенчич (Швейцария) 2197
14 (16) Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) 2015
15 (14) Даниэль Коллинс (США) 1997

 

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные