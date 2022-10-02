Нишиока о победе над Шаповаловым: «Я отлично справлялся с приемом. Старался на него давить, а если появятся шансы, то рисковать»

56-я ракетка мира прокомментировал победу над в финале в Сеуле (6:4, 7:6).

«Сегодня я отлично справлялся с приемом. Я знаю, что у него мощная подача и форхенд, но я об этом не беспокоился, когда у него хорошо шла игра. Я старался возвращать много мячей и на него давить, а если появятся шансы, то рисковать. Но, в первую очередь, просто возвращать много мячей, много играть ему под бэкхенд и заставлять его двигаться.

Неделя получилась потрясающей. Я отлично играл, с правильным настроем. Я просто сосредоточился на игре, что было очень важно. Пара матчей были упорными, но я очень хорошо играл, старался найти подход к сопернику и каждый раз боролся. Мне нужно было играть так во всех матчах, чтобы были шансы победить каждого соперника».

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