Нишиока о победе над Руудом в Сеуле: «Он не успел адаптироваться ни на этом корте, ни в этой стране»

Йошихито Нишиока прокомментировал победу над Каспером Руудом в 1/4 финала турнира в Сеуле. Японец второй раз в сезоне обыграл соперника из топ-10 (6:2, 3:6, 6:2).

«Я предельно мотивирован и чувствую себя прекрасно. Я сыграл очень хорошо, очень умно. Каспер – отличный игрок. Я знаю, что он приехал из Европы, где сыграл на Кубке Лэйвера. Там он провел тяжелые матчи.

Он не успел адаптироваться ни на этом корте, ни в этой стране. Возможно, я был лучше готов. Я был сосредоточен, у меня был четкий план на игру, и он сработал».

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