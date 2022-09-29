Шаповалов о турнире в Сеуле: «У меня нет конкретного плана подготовки. На этой неделе просто стараюсь сосредоточиться на своей игре»

24-я ракетка мира Денис Шаповалов поделился впечатлением от кортов в Сеуле, где накануне вышел в четвертьфинал. Он обыграл Хауме Муньяра (7:5, 6:4).
«Корты довольно быстрые. Они сильно скользят, мяч скользит при ударе, и мне кажется, если я смогу сохранить агрессивный стиль, хорошо подавать и в целом стараться диктовать игру, то смогу доставить соперникам проблем».
Теперь он поборется с Раду Алботом.
«У меня нет конкретного плана подготовки. На этой неделе просто стараюсь сосредоточиться на себе, на своей игре... Эти корты мне подходят, и я отлично играл на тренировках, так что надеюсь, что смогу продолжить в том же духе».