Шаповалов о турнире в Сеуле: «У меня нет конкретного плана подготовки. На этой неделе просто стараюсь сосредоточиться на своей игре»

Теги ATP Korea Open Раду Албот Денис Шаповалов Теннис

24-я ракетка мира Денис Шаповалов поделился впечатлением от кортов в Сеуле, где накануне вышел в четвертьфинал. Он обыграл Хауме Муньяра (7:5, 6:4).

«Корты довольно быстрые. Они сильно скользят, мяч скользит при ударе, и мне кажется, если я смогу сохранить агрессивный стиль, хорошо подавать и в целом стараться диктовать игру, то смогу доставить соперникам проблем».

Теперь он поборется с Раду Алботом.

«У меня нет конкретного плана подготовки. На этой неделе просто стараюсь сосредоточиться на себе, на своей игре... Эти корты мне подходят, и я отлично играл на тренировках, так что надеюсь, что смогу продолжить в том же духе».

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