Тель-Авив (ATP). 2-й круг. Сафиуллин поборется с Этчеверри, Тим – с Чиличем

Роман Сафиуллин сыграет с Томасом Мартином Этчеверри во втором круге в Тель-Авиве.
Доминик Тим встретится с Марином Чиличем.
Сетка турнира здесь.
Tel Aviv Watergen Open
Тель-Авив, Израиль
26 сентября – 2 октября 2022
ATP 250
Призовой фонд – 949 475 долларов
Открытые корты, хард
Второй круг
- Дата проведения
- 28 сентября, 13.30
- Дата проведения
- 28 сентября, 20.00
Новак Джокович (Сербия) – Не определен
- Дата проведения
- 29 сентября, 03.00
- Дата проведения
- 28 сентября, 15.00
- Дата проведения
- 29 сентября, 03.00
Не определен – Эмиль Руусувуори (Финляндия)
- Дата проведения
- 29 сентября, 03.00
- Дата проведения
- 29 сентября, 03.00
- Дата проведения
- 29 сентября, 03.00