Тель-Авив (ATP). 2-й круг. Сафиуллин поборется с Этчеверри, Тим – с Чиличем

Теги результаты ATP Tel Aviv Open Теннис

Роман Сафиуллин сыграет с Томасом Мартином Этчеверри во втором круге в Тель-Авиве.

Доминик Тим встретится с Марином Чиличем.

Сетка турнира здесь.

Tel Aviv Watergen Open

Тель-Авив, Израиль

26 сентября – 2 октября 2022

ATP 250

Призовой фонд – 949 475 долларов

Открытые корты, хард

Второй круг

Роман Сафиуллин (Россия) Томас Мартин Этчеверри (Аргентина)
Дата проведения
28 сентября, 13.30
Онлайн матча

 

Доминик Тим (Австрия) Марин Чилич (Хорватия)
Дата проведения
28 сентября, 20.00
Онлайн матча

 

Новак Джокович (Сербия) – Не определен
Дата проведения
29 сентября, 03.00
Онлайн матча

 

Себастьян Корда (США) Максим Кресси (США)
Дата проведения
28 сентября, 15.00
Онлайн матча

 

Эдан Лешем (Израиль) Вашек Поспишил (Канада)
Дата проведения
29 сентября, 03.00
Онлайн матча

 

Не определен – Эмиль Руусувуори (Финляндия)
Дата проведения
29 сентября, 03.00
Онлайн матча

 

Диего Шварцман (Аргентина) Артур Риндеркнеш (Франция)
Дата проведения
29 сентября, 03.00
Онлайн матча

 

Ботик ван де Зандшульп (Нидерланды) Лиам Броади (Великобритания)
Дата проведения
29 сентября, 03.00
Онлайн матча

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