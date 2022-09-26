Тель-Авив (ATP). Первый круг. Сафиуллин сыграет с Гренье, Тим встретится с Дьере

Теги результаты ATP Tel Aviv Open Теннис

Роман Сафиуллин сыграет с Уго Гренье в первом круге турнира в Тель-Авиве.

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Tel Aviv Watergen Open

Тель-Авив, Израиль

26 сентября – 2 октября 2022

ATP 250

Призовой фонд – 949 475 долларов

Открытые корты, хард

Первый круг

Уго Гренье (Франция) Роман Сафиуллин (Россия)
Дата проведения
26 сентября, 16.10
Онлайн матча

 

Доминик Тим (Австрия) Ласло Дьере (Сербия)
Дата проведения
26 сентября, 17.30
Онлайн матча

 

Не определен – Ишай Олиэль (Израиль)
Дата проведения
26 сентября, 19.00
Онлайн матча

 

Тиаго Монтейро (Бразилия) Пабло Андухар (Испания)
Дата проведения
27 сентября, 03.00
Онлайн матча

 

Не определен – Тэллон Грикспор (Нидерланды)
Дата проведения
27 сентября, 03.00
Онлайн матча

 

Артур Риндеркнеш (Франция) – Не определен
Дата проведения
27 сентября, 03.00
Онлайн матча

 

Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) Аслан Карацев (Россия)
Дата проведения
27 сентября, 03.00
Онлайн матча

 

Адриан Маннарино (Франция) Констан Лестьенн (Франция)
Дата проведения
27 сентября, 03.00
Онлайн матча

 

Джеффри Джон Вульф (США) Эмиль Руусувуори (Финляндия)
Дата проведения
27 сентября, 03.00
Онлайн матча

 

Не определен – Себастьян Корда (США)
Дата проведения
27 сентября, 03.00
Онлайн матча

 

Ботик ван де Зандшульп (Нидерланды) Жоау Соуза (Португалия)
Дата проведения
27 сентября, 03.00
Онлайн матча

 

Не определен – Хамад Медьедович (Сербия)
Дата проведения
27 сентября, 03.00
Онлайн матча

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