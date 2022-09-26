Тель-Авив (ATP). Первый круг. Сафиуллин сыграет с Гренье, Тим встретится с Дьере

Роман Сафиуллин сыграет с Уго Гренье в первом круге турнира в Тель-Авиве.
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Tel Aviv Watergen Open
Тель-Авив, Израиль
26 сентября – 2 октября 2022
ATP 250
Призовой фонд – 949 475 долларов
Открытые корты, хард
Первый круг
- Дата проведения
- 26 сентября, 16.10
- Дата проведения
- 26 сентября, 17.30
Не определен – Ишай Олиэль (Израиль)
- Дата проведения
- 26 сентября, 19.00
- Дата проведения
- 27 сентября, 03.00
Не определен – Тэллон Грикспор (Нидерланды)
- Дата проведения
- 27 сентября, 03.00
Артур Риндеркнеш (Франция) – Не определен
- Дата проведения
- 27 сентября, 03.00
- Дата проведения
- 27 сентября, 03.00
- Дата проведения
- 27 сентября, 03.00
- Дата проведения
- 27 сентября, 03.00
Не определен – Себастьян Корда (США)
- Дата проведения
- 27 сентября, 03.00
- Дата проведения
- 27 сентября, 03.00
Не определен – Хамад Медьедович (Сербия)
- Дата проведения
- 27 сентября, 03.00