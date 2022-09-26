Тель-Авив (ATP). Первый круг. Сафиуллин сыграет с Гренье, Тим встретится с Дьере

Роман Сафиуллин сыграет с Уго Гренье в первом круге турнира в Тель-Авиве.

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Tel Aviv Watergen Open

Тель-Авив, Израиль

26 сентября – 2 октября 2022

ATP 250

Призовой фонд – 949 475 долларов

Открытые корты, хард

Первый круг