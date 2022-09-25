Самсонова об отстранении россиян от «Уимблдона»: «Я не согласна с тем, что политика должна вмешиваться в спорт, потому что это несправедливо»

30-я ракетка мира прокомментировала победу на турнире в Токио. В финале она обыграла Циньвэнь Чжэн (7:5, 7:5).

Это четвертый титул Самсоновой. Она не проиграла ни одного финала на этом уровне.

«Это потрясающе. Думаю, мне нужно немного времени, чтобы все осознать, но это невероятно. Сегодня был нервный матч. Я была хорошо готова физически, но устала психологически, потому что каждый день играла одиночку и пару (в паре с Софией Кенин дошла до 1/4 финала – Sports.ru). Я очень довольна тем, как справилась с давлением».

Самсонова дошла до финала на трех из четырех последних турниров. Она сказала, что перерыв во время «Уимблдона», куда не допустили россиян, помог ее игре, но она не согласна с решением турнира.

«Для меня – лучший турнир. Я его обожаю. Эта новость сильно на меня повлияла. У меня был месяц без турниров, и я решила: надо работать. Я не согласна с тем, что политика должна вмешиваться в спорт, потому что это несправедливо».

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