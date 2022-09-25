Накашима о выходе в финал в Сан-Диего: «Для первого финала в этом году не найти лучшего места, чем мой родной город»

69-я ракетка мира прокомментировал выход в финал в Сан-Диего. Накануне он обыграл Кристофера О’Коннелла (6:4, 7:6).

Для американца этот финал первый в сезоне и третий в карьере.

«Перед матчем я знал, что должен хорошо подавать. Это влияет на остальную мою игру в целом и на прием тоже. Я старался концентрироваться на одном розыгрыше, как можно больше подавать первым мячом и быть агрессивным с первого удара, и, думаю, у меня неплохо получилось.

Ощущения потрясающие. Это мой первый финал в этом году, и для него не найти лучшего места, чем мой родной город. Я очень рад. Конечно, я провел отличную неделю. Сейчас я уверен в своей игре и с нетерпением жду завтрашнего финала».

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