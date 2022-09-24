Роджер Федерер: «Я бы хотел поиграть в тех местах, где еще не играл, и поблагодарить людей, которые столько лет меня поддерживали»

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Роджер Федерер рассказал, что будет делать после завершения карьеры. Он говорил, что хотел бы проводить выставочные матчи.

«У меня нет никаких планов. Но я бы хотел поиграть в тех местах, где еще не играл, и поблагодарить людей, которые столько лет меня поддерживали.

С Кубком Лэйвера тяжело то, что все билеты уже были распроданы. Люди, которые хотели бы приехать, не смогли. Может быть, в будущем мы еще сможем вместе устроить вечеринку».

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