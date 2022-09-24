Надаль о Федерере: «Чем старше мы становимся, тем лучше становятся личные отношения. Мы все больше понимаем, сколько у нас общего»

прокомментировал отношения с Роджером Федерером. Испанец стал напарником швейцарца в последнем матче в его карьере.

«Мы начали, когда я только пришел в тур. Когда я начал прибавлять, Роджер всегда был впереди. Всегда нужно было его обыгрывать.

В какой-то момент мы были главными соперниками – но в хорошем смысле. Мы уважаем друг друга, семьи и команды друг друга. У нас никогда не было серьезных проблем.

И чем старше мы становимся, тем лучше становятся личные отношения. Мы все больше понимаем, сколько у нас общего. Наверное, у нас похожий подход к жизни.

На корте мы совершенно разные, и это, наверное, делает наше соперничество одним из самых мощных и интересных. Но в семейной жизни, в личной жизни у нас одинаковый подход. Поэтому мы доверяем друг другу и можем общаться свободно и уверенно.

Я уверен, что могу поговорить с Роджером о любых личных делах. И это прекрасно – после всего, что мы пережили, и после долгой борьбы на корте.

Я очень горжусь тем, что в каком-то смысле стал частью его карьеры. Но еще больше рад, что мы завершаем карьеру друзьями».

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