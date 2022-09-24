Федерер о последнем матче в карьере: «Я счастлив, я не грущу»

Роджер Федерер прокомментировал последний матч в карьере.

«Это был чудесный день. Я сказал ребятам, что я счастлив, я не грущу. Я с удовольствием снова завязал шнурки на кроссовках. Все было в последний раз.

Забавно, но после стольких матчей и из-за того, что рядом ребята, родные, друзья, я не очень стрессовал. Но у меня было опасение, что я поврежу ногу или спину по ходу матча. Очень рад, что смог отыграть целиком.

Матч получился отличным, я очень рад. Все было чудесно.

И, конечно, сыграть с Рафой в одной команде, оказаться в компании всех ребят и легенд... Ракета [Род Лэйвер], Стефан Эдберг, спасибо. (Начинает плакать).

Очень здорово, что ребята были рядом. Я не хотел чувствовать себя одиноким после матча, когда последний раз вышел на корт. И это было здорово. Но попрощаться вместе с командой... Я всегда чувствовал себя командным игроком.

Спасибо моей команде, которая все это время была со мной. И спасибо Энди, Томасу, Новаку, Маттео, Кэму, Стефаносу, Рафе и Касперу. И, конечно, другой команде. Ребята, вы невероятные. Было очень приятно столько раз играть Кубок Лэйвера.

И у меня есть ощущение, что это был праздник. Я хотел этого ощущения, и так и получилось. Я был рад поиграть в теннис и провести время с друзьями. Это было идеальное путешествие, и я бы с радостью его повторил. (Плачет).

Это было здорово, потрясающе, так классно. Спасибо всем. Столько людей меня поддерживали, и для меня это очень важно (плачет)».

Также Федерер поблагодарил свою жену Мирку: «Она могла очень давно меня остановить. Но не стала. Она придавала мне сил и позволяла играть. Это потрясающе. Спасибо (плачет)».

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