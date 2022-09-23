Вавринка после победы над Медведевым: «Даниил – один из лучших игроков мира и очень приятный человек за пределами корта. С ним всегда здорово играть»

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Стэн Вавринка прокомментировал победу над Даниилом Медведевым во втором круге в Меце. Швейцарец победил 6:4, 6:7, 6:3 и впервые в сезоне вышел в четвертьфинал ATP.

«В конце тай-брейка я немного расстроился, потому что начал сомневаться в своих ударах. Он один из лучших в туре в плане защиты, поэтому если ты атакуешь, но сомневаешься, тебе становится тяжело. Я допустил несколько ошибок, но в целом показал высокий уровень тенниса. Я очень доволен победой.

У нас всегда были классные битвы. Медведев был №1, он один из лучших игроков мира и очень приятный человек за пределами корта. С ним всегда здорово играть».

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